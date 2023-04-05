В Белгороде отменили Парад Победы на 9 Мая

В Белгороде отменили военный парад на 9 Мая, вопрос по проведению шествия "Бессмертного полка" будет решаться по оперативной обстановке. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопросы местных жителей.

"Парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода. По поводу салюта и шествия "Бессмертного полка"... рассмотрим этот вопрос, так же как и празднование 80-летия Прохоровского сражения, на ближайшем заседании оперативного штаба", — объяснил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что считает главней всего безопасность белгородцев, поэтому рисковать их жизнями никто не будет. Решения относительно остальных мероприятий к годовщине победы в Великой Отечественной войне власти региона намерены принять, исходя из оперативной обстановки.