Песков: Меры безопасности во время Парада Победы на Красной площади будут усилены

Во время проведения Парада Победы на Красной площади в Москве меры безопасности будут усилены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности", — сказал Песков.

Он добавил, что внесение каких-либо правок в проведение ежегодного торжественного мероприятия не планируется.