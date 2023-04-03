Песков: Меры безопасности во время Парада Победы на Красной площади будут усилены
Во время проведения Парада Победы на Красной площади в Москве меры безопасности будут усилены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности", — сказал Песков.
Он добавил, что внесение каких-либо правок в проведение ежегодного торжественного мероприятия не планируется.
Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что главный Парад Победы, как и в предыдущие годы, состоится 9 Мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция мероприятия пройдёт двумя днями ранее.
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ТАСС / Бобылев Сергей