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3 апреля, 09:46

Песков: Меры безопасности во время Парада Победы на Красной площади будут усилены

Во время проведения Парада Победы на Красной площади в Москве меры безопасности будут усилены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности", — сказал Песков.

Он добавил, что внесение каких-либо правок в проведение ежегодного торжественного мероприятия не планируется.

Напомним, ранее в Кремле подтвердили, что главный Парад Победы, как и в предыдущие годы, состоится 9 Мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция мероприятия пройдёт двумя днями ранее.

В Параде Победы на Красной площади примет участие свыше 10 тысяч человек, заявил Шойгу

В Параде Победы на Красной площади примет участие свыше 10 тысяч человек, заявил Шойгу

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ТАСС / Бобылев Сергей

Александр Юнашев
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