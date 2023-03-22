В Параде Победы на Красной площади примет участие свыше 10 тысяч человек, заявил Шойгу

В Параде Победы на Красной площади в Москве в этом году примут участие более десяти тысяч человек. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, также в ежегодном мероприятии будет задействовано 125 единиц вооружения и военной техники.

"Начнём рассмотрение вопроса о ходе подготовки к военному параду на Красной площади, посвящённому 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём примут участие более десяти тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники", — сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ.

Шойгу отметил, что парады, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году проведут 28 городов России. Участие в них примут больше 55 тысяч военных и приблизительно 1200 единиц боевой техники.