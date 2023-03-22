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22 марта, 10:57

В Параде Победы на Красной площади примет участие свыше 10 тысяч человек, заявил Шойгу

<p>Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV</p>

Обложка © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

В Параде Победы на Красной площади в Москве в этом году примут участие более десяти тысяч человек. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, также в ежегодном мероприятии будет задействовано 125 единиц вооружения и военной техники.

"Начнём рассмотрение вопроса о ходе подготовки к военному параду на Красной площади, посвящённому 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём примут участие более десяти тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники", — сказал Шойгу в ходе заседания коллегии Министерства обороны РФ.

Шойгу отметил, что парады, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году проведут 28 городов России. Участие в них примут больше 55 тысяч военных и приблизительно 1200 единиц боевой техники.

Выступая на заседании коллегии оборонного ведомства, Шойгу также рассказал о сегодняшней атаке беспилотников в Севастополе, отметив, что два летательных аппарата были уничтожены девушками-военными.

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Максим Плетнёв
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