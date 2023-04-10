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10 апреля, 05:34

Дрон ВСУ пытался атаковать электроподстанцию в Курской области, но упал по пути

Беспилотник ВСУ безуспешно пытался атаковать электроподстанцию в Курской области

Беспилотник ВСУ совершил неудачную попытку атаки на электроподстанцию в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

Дрон со взрывным устройством нашли в Суджанском районе, примерно в двух километрах от границы с Украиной. До цели он не долетел — упал. Пострадавших нет.

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Ранее в Курской области сбили украинский беспилотник "Лелека-100". Дрон без опознавательных знаков заметили вечером 6 апреля над полем в Хомутовском районе примерно в четырёх километрах от российско-украинской границы.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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