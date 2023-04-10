Дрон ВСУ пытался атаковать электроподстанцию в Курской области, но упал по пути
Беспилотник ВСУ безуспешно пытался атаковать электроподстанцию в Курской области
Беспилотник ВСУ совершил неудачную попытку атаки на электроподстанцию в Курской области. Об этом сообщает SHOT.
Дрон со взрывным устройством нашли в Суджанском районе, примерно в двух километрах от границы с Украиной. До цели он не долетел — упал. Пострадавших нет.
Ранее в Курской области сбили украинский беспилотник "Лелека-100". Дрон без опознавательных знаков заметили вечером 6 апреля над полем в Хомутовском районе примерно в четырёх километрах от российско-украинской границы.
ТАСС / Александр Река