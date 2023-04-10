Дрон ВСУ пытался атаковать электроподстанцию в Курской области, но упал по пути

Беспилотник ВСУ совершил неудачную попытку атаки на электроподстанцию в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

Дрон со взрывным устройством нашли в Суджанском районе, примерно в двух километрах от границы с Украиной. До цели он не долетел — упал. Пострадавших нет.