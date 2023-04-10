В Минобороны раскрыли число сбитых с начала спецоперации "Байрактаров"
Минобороны: ПВО России с начала спецоперации уничтожили более ста "Байрактаров"
Силы российской противовоздушной обороны с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более ста турецких беспилотников "Байрактар". Об этом рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин.
По его словам, принципиальных различий в борьбе с БПЛА стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4), Reaper (MQ-9) или "Байрактар-ТБ" практически нет.
"Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более ста из поставленных Украине "Байрактаров" за весь период СВО", — сказал он.
Ранее стало известно, что с начала проведения спецоперации российские войска ликвидировали более 3,5 тысячи беспилотников ВСУ. Военные также уничтожили 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномёта и 9039 единиц специальной военной автомобильной техники противника.
ТАСС / Marcin Bielecki