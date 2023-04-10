В Минобороны раскрыли число сбитых с начала спецоперации "Байрактаров"

Силы российской противовоздушной обороны с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более ста турецких беспилотников "Байрактар". Об этом рассказал командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

По его словам, принципиальных различий в борьбе с БПЛА стратегического уровня типа американских Global Hawk (RQ-4), Reaper (MQ-9) или "Байрактар-ТБ" практически нет.

"Об этом красноречиво свидетельствует уничтожение более ста из поставленных Украине "Байрактаров" за весь период СВО", — сказал он.