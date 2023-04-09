Войска России уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Харьков"
ВС России нанесли удар по передовому командному пункту украинской группировки "Харьков" в Харьковской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", — сказал он.
Также в районах Орехова Запорожской области и Угледара в ДНР были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.
Помимо этого в Минобороны сообщили об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении. Там же российские военнослужащие сорвали три попытки противника провести ротацию.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ