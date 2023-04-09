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9 апреля, 11:28

Войска России уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Харьков"

ВС России нанесли удар по передовому командному пункту украинской группировки "Харьков" в Харьковской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", — сказал он.

Также в районах Орехова Запорожской области и Угледара в ДНР были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

В новых регионах России сформированы соединения ПВО

В новых регионах России сформированы соединения ПВО

Помимо этого в Минобороны сообщили об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении. Там же российские военнослужащие сорвали три попытки противника провести ротацию.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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