Войска России уничтожили командный пункт группировки ВСУ "Харьков"

ВС России нанесли удар по передовому командному пункту украинской группировки "Харьков" в Харьковской области, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Великий Бурлук Харьковской области поражён передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск "Харьков", — сказал он.

Также в районах Орехова Запорожской области и Угледара в ДНР были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.