В Харьковской области уничтожено две группы диверсантов ВСУ

Российские военные из группировки войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сообщил он.

Также там сорвано три попытки ВСУ провести ротацию войск — в районе населённых пунктов Тимковка, Котляровка и Масютовка.

А у Владимировки, Стельмаховки и Ольшаны российские "Бук" и "Тор" уничтожили беспилотники противника. Это были "Фурия", "Валькирия", "Эльф" и "Лелека-100".