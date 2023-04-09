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9 апреля, 03:09

В Харьковской области уничтожено две группы диверсантов ВСУ

Минобороны: На Купянском направлении уничтожено две группы диверсантов ВСУ

Российские военные из группировки войск "Запад" уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — сообщил он.

Также там сорвано три попытки ВСУ провести ротацию войск — в районе населённых пунктов Тимковка, Котляровка и Масютовка.

А у Владимировки, Стельмаховки и Ольшаны российские "Бук" и "Тор" уничтожили беспилотники противника. Это были "Фурия", "Валькирия", "Эльф" и "Лелека-100".

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон "Восток-Ахмат" Минобороны РФ сорвал наступление украинских подразделений на Запорожском направлении.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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