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8 апреля, 22:12

В новых регионах России сформированы соединения ПВО

В новых регионах России для прикрытия важных объектов сформированы соединения и воинские части противовоздушной обороны Воздушно-космических сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ 9 апреля, в День войск ПВО.

"В новых регионах Российской Федерации сформированы части и соединения противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, которые совместно с соединениями и воинскими частями войсковой ПВО успешно решают задачи по прикрытию важных объектов, крупных административно-промышленных центров, расположенных в зоне СВО", рассказали там.

Главная задача новых соединений — прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, а также промышленности и энергетики, транспортных коммуникаций и группировок войск.

В Минобороны добавили, что сейчас в ходе спецоперации применяются все современные, а также перспективные средства ПВО. Они зарекомендовали себя с положительной стороны, отметили в ведомстве. В пример привели зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400, комплексы войсковой ПВО "Бук-М3" и С-300В4.

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Лайф рассказывал, что ранее ВСУ обстреляли Мелитополь ракетами HIMARS. Как сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, все шесть ракет были сбиты.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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