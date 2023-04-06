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Регион
Опубликовано 6 апреля 2023, 05:37
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ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все шесть ракет HIMARS сбиты ПВО

ВСУ в ночь на четверг, 6 апреля, обстреляли Мелитополь ракетами HIMARS. Как сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, атаку отразила российская система ПВО.

"Сегодня ночью боевиками ВСУ по городу было выпущено шесть ракет HIMARS. Все они были перехвачены и сбиты ПВО России", — написал он в телеграм-канале.

Пострадавшим при теракте в Мелитополе оказался глава посёлка Акимовка
Пострадавшим при теракте в Мелитополе оказался глава посёлка Акимовка

По предварительным данным, ущерба и жертв удалось избежать.

Ранее Лайф писал о другом обстреле Мелитополя со стороны ВСУ. Пострадало шесть человек, все они были госпитализированы. По словам мэра города Галины Данильченко, женщину, которая получила самые тяжёлые ранения, поместили в реанимацию.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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