ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все шесть ракет HIMARS сбиты ПВО

ВСУ в ночь на четверг, 6 апреля, обстреляли Мелитополь ракетами HIMARS. Как сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, атаку отразила российская система ПВО.

"Сегодня ночью боевиками ВСУ по городу было выпущено шесть ракет HIMARS. Все они были перехвачены и сбиты ПВО России", — написал он в телеграм-канале.