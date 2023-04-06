ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все шесть ракет HIMARS сбиты ПВО
ВСУ в ночь на четверг, 6 апреля, обстреляли Мелитополь ракетами HIMARS. Как сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, атаку отразила российская система ПВО.
"Сегодня ночью боевиками ВСУ по городу было выпущено шесть ракет HIMARS. Все они были перехвачены и сбиты ПВО России", — написал он в телеграм-канале.
По предварительным данным, ущерба и жертв удалось избежать.
Ранее Лайф писал о другом обстреле Мелитополя со стороны ВСУ. Пострадало шесть человек, все они были госпитализированы. По словам мэра города Галины Данильченко, женщину, которая получила самые тяжёлые ранения, поместили в реанимацию.
t.me / V_Zelenskiy_official