Пострадавшим при теракте в Мелитополе оказался глава посёлка Акимовка
При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал глава посёлка Акимовка Зубарев, он в тяжёлом состоянии
Максим Зубарев. Обложка © Telegram / Максим Зубарев
Пострадавшим при взрыве автомобиля в Мелитополе оказался глава Акимовского сельского поселения Максим Зубарев. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута. По его словам, теракт совершили киевские боевики.
Последствия взрыва автомобиля Максима Зубарева в Мелитополе. Видео © Telegram / "Запорожский Телеграф"
"Таким образом, они не прекращают попытки запугать мирное население. Максим Юрьевич жив, но в тяжёлом состоянии. Молимся за него", — написал Сигута в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее администрация Мелитополя сообщила о взрыве в городе. Инцидент произошёл на улице Богдана Хмельницкого.