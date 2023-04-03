Пострадавшим при теракте в Мелитополе оказался глава посёлка Акимовка

Пострадавшим при взрыве автомобиля в Мелитополе оказался глава Акимовского сельского поселения Максим Зубарев. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута. По его словам, теракт совершили киевские боевики.

Последствия взрыва автомобиля Максима Зубарева в Мелитополе. Видео © Telegram / "Запорожский Телеграф"

"Таким образом, они не прекращают попытки запугать мирное население. Максим Юрьевич жив, но в тяжёлом состоянии. Молимся за него", — написал Сигута в своём телеграм-канале.