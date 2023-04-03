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3 апреля, 07:04

Пострадавшим при теракте в Мелитополе оказался глава посёлка Акимовка

При взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал глава посёлка Акимовка Зубарев, он в тяжёлом состоянии

<p>Максим Зубарев. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ZubarevMaksim" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Зубарев</a></p>

Максим Зубарев. Обложка © Telegram / Максим Зубарев

Пострадавшим при взрыве автомобиля в Мелитополе оказался глава Акимовского сельского поселения Максим Зубарев. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута. По его словам, теракт совершили киевские боевики.

Последствия взрыва автомобиля Максима Зубарева в Мелитополе. Видео © Telegram / "Запорожский Телеграф"

"Таким образом, они не прекращают попытки запугать мирное население. Максим Юрьевич жив, но в тяжёлом состоянии. Молимся за него", — написал Сигута в своём телеграм-канале.

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Напомним, ранее администрация Мелитополя сообщила о взрыве в городе. Инцидент произошёл на улице Богдана Хмельницкого.

Никита Никонов
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