В Мелитополе произошёл взрыв автомобиля
Администрация Мелитополя сообщила о взрыве автомобиля в городе
В Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв автомобиля. Об этом сообщает администрация города.
"По предварительным данным, на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе произошёл взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы", — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.
Обстоятельства инцидента уточняются. Известно, что пострадал один человек, ему оказывают медицинскую помощь.
Ранее сообщалось об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ. Пострадало шесть человек, все они были госпитализированы. По словам мэра города Галины Данильченко, женщину, которая получила самые тяжёлые ранения, поместили в реанимацию.
ТАСС / Александр Манзюк