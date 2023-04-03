В Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв автомобиля. Об этом сообщает администрация города.

"По предварительным данным, на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе произошёл взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы", — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.