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2 апреля, 12:19

Киев применил кассетные боеприпасы для атаки на Мелитополь

ВСУ нанесли удар по Мелитополю из РСЗО с применением кассетных боеприпасов

Удар по Мелитополю со стороны украинских войск был нанесён из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

По данным региональных властей, на местах обстрелов работают следователи и экстренные службы. Среди пострадавших — только мирные жители, отметили в администрации.

Напомним, ВСУ утром 2 апреля обстреляли Мелитополь. Фиксировались попадания, в частности, по локомотивному депо и жилому дому. При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ пострадало шесть человек, все они госпитализированы. Женщина 1967 года рождения находится в крайне тяжёлом состоянии.

ВС РФ пресекли действия шести диверсионных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР

ВС РФ пресекли действия шести диверсионных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР

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t.me / melitopoladmin

Иван Косицын
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