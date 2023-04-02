Киев применил кассетные боеприпасы для атаки на Мелитополь
ВСУ нанесли удар по Мелитополю из РСЗО с применением кассетных боеприпасов
Удар по Мелитополю со стороны украинских войск был нанесён из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
По данным региональных властей, на местах обстрелов работают следователи и экстренные службы. Среди пострадавших — только мирные жители, отметили в администрации.
Напомним, ВСУ утром 2 апреля обстреляли Мелитополь. Фиксировались попадания, в частности, по локомотивному депо и жилому дому. При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ пострадало шесть человек, все они госпитализированы. Женщина 1967 года рождения находится в крайне тяжёлом состоянии.
t.me / melitopoladmin