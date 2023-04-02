Киев применил кассетные боеприпасы для атаки на Мелитополь

Удар по Мелитополю со стороны украинских войск был нанесён из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

По данным региональных властей, на местах обстрелов работают следователи и экстренные службы. Среди пострадавших — только мирные жители, отметили в администрации.