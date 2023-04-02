Украинские войска обстреляли Мелитополь

Местные власти также добавили, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что обстрел украинские войска вели из РСЗО HIMARS. По его словам, всего было выпущено семь ракет, шесть из них в небе над городом сбила российская система ПВО. Один снаряд попал в локомотивное депо. Также пострадал стоящий рядом многоэтажный дом. В нескольких квартирах выбиты стёкла, а у самого здания снесло часть крыши.