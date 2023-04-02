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2 апреля, 08:07

Украинские войска обстреляли Мелитополь

ВСУ обстреляли локомотивное депо в Мелитополе из РСЗО HIMARS

ВСУ утром в воскресенье, 2 апреля, обстреляли Мелитополь. Как заявили в городской администрации, есть попадания по локомотивному депо.

"В результате обстрела украинскими боевиками Мелитополя зафиксированы прилёты в локомотивное депо", — говорится в сообщении.

Местные власти также добавили, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что обстрел украинские войска вели из РСЗО HIMARS. По его словам, всего было выпущено семь ракет, шесть из них в небе над городом сбила российская система ПВО. Один снаряд попал в локомотивное депо. Также пострадал стоящий рядом многоэтажный дом. В нескольких квартирах выбиты стёкла, а у самого здания снесло часть крыши.

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Как писал Лайф, 23 марта на улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Тогда Владимир Рогов назвал взрыв терактом и привёл подробности происшествия.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Иван Косицын
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