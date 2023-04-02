Украинские войска обстреляли Мелитополь
ВСУ обстреляли локомотивное депо в Мелитополе из РСЗО HIMARS
ВСУ утром в воскресенье, 2 апреля, обстреляли Мелитополь. Как заявили в городской администрации, есть попадания по локомотивному депо.
"В результате обстрела украинскими боевиками Мелитополя зафиксированы прилёты в локомотивное депо", — говорится в сообщении.
Местные власти также добавили, что информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что обстрел украинские войска вели из РСЗО HIMARS. По его словам, всего было выпущено семь ракет, шесть из них в небе над городом сбила российская система ПВО. Один снаряд попал в локомотивное депо. Также пострадал стоящий рядом многоэтажный дом. В нескольких квартирах выбиты стёкла, а у самого здания снесло часть крыши.
Как писал Лайф, 23 марта на улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Тогда Владимир Рогов назвал взрыв терактом и привёл подробности происшествия.
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