Глава Мелитополя рассказала о состоянии пострадавших при обстреле со стороны ВСУ
Мэр Мелитополя Данильченко: Женщину поместили в реанимацию после обстрела ВСУ
Последствия обстрела Мелитополя. Обложка © Telegram / Администрация города Мелитополя
Женщину в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию после обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила мэр города Галина Данильченко.
"Сейчас женщина, которая получила самые тяжёлые ранения, в реанимации, прооперирована, жива, состояние тяжёлое, но врачи дают надежду, что спасут её жизнь", — сказала она.
Ещё двух пострадавших госпитализировали, а троих выписали из больницы. Мэр также рассказал, что тяговая подстанция локомотивного депо в городе, которая была повреждена при обстреле, обеспечивает электричеством часть жилого района. Сейчас специалисты восстанавливают подачу света. В прошлый раз на это ушли сутки.
Напомним, украинские войска утром 2 апреля обстреляли Мелитополь. Есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Огонь вёлся из РСЗО HIMARS. В результате действий ВСУ пострадало шесть человек.