Глава Мелитополя рассказала о состоянии пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Женщину в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию после обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила мэр города Галина Данильченко.

"Сейчас женщина, которая получила самые тяжёлые ранения, в реанимации, прооперирована, жива, состояние тяжёлое, но врачи дают надежду, что спасут её жизнь", — сказала она.

Ещё двух пострадавших госпитализировали, а троих выписали из больницы. Мэр также рассказал, что тяговая подстанция локомотивного депо в городе, которая была повреждена при обстреле, обеспечивает электричеством часть жилого района. Сейчас специалисты восстанавливают подачу света. В прошлый раз на это ушли сутки.