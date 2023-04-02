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2 апреля, 13:46

Глава Мелитополя рассказала о состоянии пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Мелитополя Данильченко: Женщину поместили в реанимацию после обстрела ВСУ

<p>Последствия обстрела Мелитополя. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/melitopoladmin/4654" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация города Мелитополя</a></p>

Последствия обстрела Мелитополя. Обложка © Telegram / Администрация города Мелитополя

Женщину в тяжёлом состоянии поместили в реанимацию после обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны ВСУ. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила мэр города Галина Данильченко.

"Сейчас женщина, которая получила самые тяжёлые ранения, в реанимации, прооперирована, жива, состояние тяжёлое, но врачи дают надежду, что спасут её жизнь", — сказала она.

Ещё двух пострадавших госпитализировали, а троих выписали из больницы. Мэр также рассказал, что тяговая подстанция локомотивного депо в городе, которая была повреждена при обстреле, обеспечивает электричеством часть жилого района. Сейчас специалисты восстанавливают подачу света. В прошлый раз на это ушли сутки.

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Напомним, украинские войска утром 2 апреля обстреляли Мелитополь. Есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Огонь вёлся из РСЗО HIMARS. В результате действий ВСУ пострадало шесть человек.

Светлана Оперук
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