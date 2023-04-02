При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ пострадало шесть человек
Последствия обстрела Мелитополя. Обложка © t.me / melitopoladmin
Шесть человек доставлены в больницу после обстрела Мелитополя со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Там отметили, что мирные граждане госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Также местные власти опубликовали фото с последствиями обстрела.
Напомним, украинские войска утром 2 апреля обстреляли Мелитополь. Есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Огонь вёлся из РСЗО HIMARS.