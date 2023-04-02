При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ пострадало шесть человек

Шесть человек доставлены в больницу после обстрела Мелитополя со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там отметили, что мирные граждане госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Также местные власти опубликовали фото с последствиями обстрела.



