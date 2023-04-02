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Опубликовано 2 апреля 2023, 09:16

При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ пострадало шесть человек

Последствия обстрела Мелитополя. Обложка © t.me / melitopoladmin

Последствия обстрела Мелитополя. Обложка © t.me / melitopoladmin

Шесть человек доставлены в больницу после обстрела Мелитополя со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там отметили, что мирные граждане госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Также местные власти опубликовали фото с последствиями обстрела.

  • Последствия обстрела Мелитополя. Фото © t.me / melitopoladmin
    Последствия обстрела Мелитополя. Фото © t.me / melitopoladmin
  • Последствия обстрела Мелитополя. Фото © t.me / melitopoladmin
    Последствия обстрела Мелитополя. Фото © t.me / melitopoladmin

Последствия обстрела Мелитополя. Фото © t.me / melitopoladmin

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Напомним, украинские войска утром 2 апреля обстреляли Мелитополь. Есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Огонь вёлся из РСЗО HIMARS.

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Иван Косицын
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