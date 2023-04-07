Украинский беспилотник "Лелека-100" сбили в Курской области
"Лелека-100" — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки. Фото с сайта Министерства обороны Украины
Украинский беспилотник "Лелека-100" сбили в Курской области, сообщает SHOT. Дрон без опознавательных знаков заметили накануне вечером над полем в Хомутовском районе примерно в четырёх километрах от российско-украинской границы.
"Лелека-100" — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки. Он может находиться в воздухе около 2,5 часа, дальность полёта — порядка 150 километров. Принят на вооружение ВСУ после испытаний в мае 2021 года.
А накануне в Белгородской области система ПВО тоже сбила неизвестный беспилотник. Пострадавших и повреждений нет, остатки БПЛА упали в поле. Другой самодельный дрон рухнул ранее в промышленной зоне подмосковного Подольска. Это произошло недалеко от заводов, где производят железнодорожный транспорт и изготавливают гидродвигатели.