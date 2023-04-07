Украинский беспилотник "Лелека-100" сбили в Курской области, сообщает SHOT. Дрон без опознавательных знаков заметили накануне вечером над полем в Хомутовском районе примерно в четырёх километрах от российско-украинской границы.

"Лелека-100" — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки. Он может находиться в воздухе около 2,5 часа, дальность полёта — порядка 150 километров. Принят на вооружение ВСУ после испытаний в мае 2021 года.