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7 апреля, 09:35

Украинский беспилотник "Лелека-100" сбили в Курской области

<p>"Лелека-100" — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки. Фото с сайта Министерства обороны Украины </p>

"Лелека-100" — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки. Фото с сайта Министерства обороны Украины

Украинский беспилотник "Лелека-100" сбили в Курской области, сообщает SHOT. Дрон без опознавательных знаков заметили накануне вечером над полем в Хомутовском районе примерно в четырёх километрах от российско-украинской границы.

"Лелека-100" — беспилотный летательный аппарат, предназначенный для ведения разведки. Он может находиться в воздухе около 2,5 часа, дальность полёта — порядка 150 километров. Принят на вооружение ВСУ после испытаний в мае 2021 года.

А накануне в Белгородской области система ПВО тоже сбила неизвестный беспилотник. Пострадавших и повреждений нет, остатки БПЛА упали в поле. Другой самодельный дрон рухнул ранее в промышленной зоне подмосковного Подольска. Это произошло недалеко от заводов, где производят железнодорожный транспорт и изготавливают гидродвигатели.

Марина Калегина
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