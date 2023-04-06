В промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон
В промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Обложка © Telegram / SHOT
В промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, самодельный коптер рухнул рядом с частным домом, находящимся вблизи заводов, некоторые из которых специализируются на производстве железнодорожного транспорта и изготовлении гидродвигателей. В 700 метрах от места падения также расположен пост дорожно-патрульной службы (ДПС).
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет. Дрон отправили на экспертизу.
Ранее Лайф писал, что в подмосковных Химках дрон с камерой упал на территории ракетостроительного завода "Факел". Сейчас силовики выясняют, кому принадлежит самодельный коптер.