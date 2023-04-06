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6 апреля, 10:08

В промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон

<p>В промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/49900" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Обложка © Telegram / SHOT

В промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, самодельный коптер рухнул рядом с частным домом, находящимся вблизи заводов, некоторые из которых специализируются на производстве железнодорожного транспорта и изготовлении гидродвигателей. В 700 метрах от места падения также расположен пост дорожно-патрульной службы (ДПС).

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет. Дрон отправили на экспертизу.

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Ранее Лайф писал, что в подмосковных Химках дрон с камерой упал на территории ракетостроительного завода "Факел". Сейчас силовики выясняют, кому принадлежит самодельный коптер.

Никита Осипов
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