В промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, самодельный коптер рухнул рядом с частным домом, находящимся вблизи заводов, некоторые из которых специализируются на производстве железнодорожного транспорта и изготовлении гидродвигателей. В 700 метрах от места падения также расположен пост дорожно-патрульной службы (ДПС).

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет. Дрон отправили на экспертизу.