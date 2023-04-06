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6 апреля, 09:34

Украинские диверсанты вновь попытались проникнуть в Брянскую область

Губернатор Богомаз: Украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", — написал он.

По словам губернатора, российские военнослужащие совместно с пограничниками нанесли огневое поражение противнику.

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Это уже не первая попытка диверсантов пересечь границу с Брянской областью. Так, в начале марта в регион проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. Кроме того, в Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранение, но при этом спас двух первоклассниц, уведя их в безопасное место. А в селе Сушаны пострадал 35-летний житель. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав Вооружённых сил Украины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Светлана Оперук
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