Украинские диверсанты вновь попытались проникнуть в Брянскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", — написал он.