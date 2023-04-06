Украинские диверсанты вновь попытались проникнуть в Брянскую область
Губернатор Богомаз: Украинские диверсанты пытались проникнуть в Брянскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа предприняла попытку проникнуть на территорию Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек", — написал он.
По словам губернатора, российские военнослужащие совместно с пограничниками нанесли огневое поражение противнику.
Это уже не первая попытка диверсантов пересечь границу с Брянской областью. Так, в начале марта в регион проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. Кроме того, в Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранение, но при этом спас двух первоклассниц, уведя их в безопасное место. А в селе Сушаны пострадал 35-летний житель. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав Вооружённых сил Украины. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo