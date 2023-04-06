Рухнувший под Брянском украинский самолёт сбросил два снаряда на территорию комбината

Ещё перед аварийной посадкой легкомоторного самолёта было сброшено два снаряда на территорию комбината "Слава" Росрезерва. В дальнейшем уже там нашли две воронки и осколки от авиабомбы. Пострадавших в результате этого происшествия нет. Кроме того, на месте приземления задержанного пилота обнаружены ручка рычага сброса снаряда, два электронных планшета и столько же видеокамер.