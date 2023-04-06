Рухнувший под Брянском украинский самолёт сбросил два снаряда на территорию комбината
Рухнувший под Брянском украинский А-22 летел в паре с другим самолётом
"Аэропракт А-22", который рухнул в Брянской области, летел 5 апреля в паре с другим украинским спортивным самолётом. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Ещё перед аварийной посадкой легкомоторного самолёта было сброшено два снаряда на территорию комбината "Слава" Росрезерва. В дальнейшем уже там нашли две воронки и осколки от авиабомбы. Пострадавших в результате этого происшествия нет. Кроме того, на месте приземления задержанного пилота обнаружены ручка рычага сброса снаряда, два электронных планшета и столько же видеокамер.
Напомним, 5 апреля украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и рухнул. Пилот пытался скрыться, но его задержали. Как оказалось позднее, он был вооружён, а его целью была разведка местности. Двумя неделями ранее он и ещё один пилот на самолётах "Аэропракт А-36 "Вулкан" пытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском, но так и не попали в неё.
t.me / SHOT