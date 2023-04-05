С автоматом и в бронежилете: Пилот упавшего под Брянском украинского самолёта был вооружён
У пилота упавшего под Брянском украинского самолёта нашли автомат АКС-74У
У пилота рухнувшего под Брянском украинского самолёта нашли при себе автомат АКС-74У, он также был в бронежилете. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, что пилот, чьё фото мы ранее опубликовали, пытался убежать и скрыться в лесу от российских пограничников. ЧП произошло в районе населённого пункта Бутовск. В погрануправлении ФСБ России рассказали, что он был задержан пограничным нарядом.
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