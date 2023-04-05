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5 апреля, 17:32
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С автоматом и в бронежилете: Пилот упавшего под Брянском украинского самолёта был вооружён

У пилота упавшего под Брянском украинского самолёта нашли автомат АКС-74У

У пилота рухнувшего под Брянском украинского самолёта нашли при себе автомат АКС-74У, он также был в бронежилете. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

  • Бронежилет задержанного пилота рухнувшего под Брянском украинского самолёта. Фото © SHOT
    Бронежилет задержанного пилота рухнувшего под Брянском украинского самолёта. Фото © SHOT
  • Автомат, изъятый у задержанного пилота рухнувшего под Брянском украинского самолёта. Фото © SHOT
    Автомат, изъятый у задержанного пилота рухнувшего под Брянском украинского самолёта. Фото © SHOT

Бронежилет задержанного пилота рухнувшего под Брянском украинского самолёта. Фото © SHOT

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Напомним, что пилот, чьё фото мы ранее опубликовали, пытался убежать и скрыться в лесу от российских пограничников. ЧП произошло в районе населённого пункта Бутовск. В погрануправлении ФСБ России рассказали, что он был задержан пограничным нарядом.

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Ирина Фальке
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