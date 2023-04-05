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5 апреля, 16:40

Появилось фото пилота упавшего под Брянском украинского самолёта

<p>Пилот упавшего под Брянском украинского самолёта. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/43005" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Пилот упавшего под Брянском украинского самолёта. Обложка © Mash

Появилось фото пилота украинского легкомоторного самолёта, который был задержан после падения воздушного судна в Брянской области. Кадр оказался в распоряжении Mash.

После крушения самолёта лётчик попытался скрыться с места происшествия, но его задержали. В отношении него начато разбирательство.

Как ранее сообщал Лайф, ЧП произошло в районе населённого пункта Бутовск. Украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и упал по неизвестной причине.

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Андрей Бражников
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