Появилось фото пилота упавшего под Брянском украинского самолёта
Пилот упавшего под Брянском украинского самолёта. Обложка © Mash
Появилось фото пилота украинского легкомоторного самолёта, который был задержан после падения воздушного судна в Брянской области. Кадр оказался в распоряжении Mash.
После крушения самолёта лётчик попытался скрыться с места происшествия, но его задержали. В отношении него начато разбирательство.
Как ранее сообщал Лайф, ЧП произошло в районе населённого пункта Бутовск. Украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу в Брянской области и упал по неизвестной причине.