Появилось фото пилота упавшего под Брянском украинского самолёта

Появилось фото пилота украинского легкомоторного самолёта, который был задержан после падения воздушного судна в Брянской области. Кадр оказался в распоряжении Mash.

После крушения самолёта лётчик попытался скрыться с места происшествия, но его задержали. В отношении него начато разбирательство.