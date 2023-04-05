Украинский самолёт незаконно пересёк границу под Брянском и упал, пилот задержан

В Брянской области украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу и упал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

По неизвестным причинам он рухнул в районе населённого пункта Бутовск. Пилот попытался скрыться, но был задержан. В отношении него начато разбирательство.