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5 апреля, 16:38

Украинский самолёт незаконно пересёк границу под Брянском и упал, пилот задержан

Украинский легкомоторный самолёт упал в Брянской области, пилот задержан

В Брянской области украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу и упал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

По неизвестным причинам он рухнул в районе населённого пункта Бутовск. Пилот попытался скрыться, но был задержан. В отношении него начато разбирательство.

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Российская группировка "Запад" пресекла деятельность пяти украинских ДРГ

Ранее ударный беспилотник ВСУ польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Расположение обломков дрона может говорить о том, что целью атаки была инфраструктура станции.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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