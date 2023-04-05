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Регион
Опубликовано 5 апреля 2023, 16:38
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Украинский самолёт незаконно пересёк границу под Брянском и упал, пилот задержан

Украинский легкомоторный самолёт упал в Брянской области, пилот задержан

В Брянской области украинский легкомоторный самолёт незаконно пересёк российскую границу и упал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

По неизвестным причинам он рухнул в районе населённого пункта Бутовск. Пилот попытался скрыться, но был задержан. В отношении него начато разбирательство.

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Ранее ударный беспилотник ВСУ польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Расположение обломков дрона может говорить о том, что целью атаки была инфраструктура станции.

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Татьяна Миссуми
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