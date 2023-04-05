Российская группировка "Запад" пресекла деятельность пяти украинских ДРГ
Генерал-лейтенант Конашенков рассказал о борьбе с ДРГ на Купянском направлении
Российский военные пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.
С диверсантами российская группировка "Запад" разобралась в районах населённых пунктов Новосёловское, Розовка и Артёмовка (ЛНР), Масютовка и Першотравневое (Харьковская область).
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка и Тимковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР)", — добавил представитель военного ведомства.
А ранее Лайф рассказывал об успехах Российской армии на Краснолиманском направлении, где потери украинской стороны составили более ста военных благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр". Помимо живой силы также удалось поразить четыре боевые бронированные машины, три пикапа и одну самоходную гаубицу "Гвоздика".
Vk.com / Минобороны России