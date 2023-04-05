Российская группировка "Запад" пресекла деятельность пяти украинских ДРГ

Российский военные пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении. Такие данные озвучил на брифинге в среду официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

С диверсантами российская группировка "Запад" разобралась в районах населённых пунктов Новосёловское, Розовка и Артёмовка (ЛНР), Масютовка и Першотравневое (Харьковская область).

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Гряниковка и Тимковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР)", — добавил представитель военного ведомства.