ВС России ликвидировали четыре украинских ДРГ и пресекли переброску резервов
Группировка войск "Запад" уничтожила четыре украинских ДРГ на Купянском направлении
Российским военным удалось уничтожить четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
"Военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны", — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, за сутки наши бойцы сорвали три переброски резервов в районе Гряниковки и Масютовки и уничтожили миномётный расчёт, а также украинский склад боеприпасов около Берестового. Огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" были ликвидированы польская гаубица Сrab и 2С3 "Акация" в районе населённых пунктов Берестовое и Урочище Волчье.
Ранее Лайф рассказывал об успехах Российской армии на Краснолиманском направлении, где потери украинской стороны составили более ста военных благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр". Помимо живой силы также удалось поразить четыре боевые бронированные машины, три пикапа и одну самоходную гаубицу "Гвоздика".
ТАСС / Сергей Мальгавко