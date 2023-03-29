ВС России ликвидировали четыре украинских ДРГ и пресекли переброску резервов

"Военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны", — приводит его слова ТАСС .

Кроме того, за сутки наши бойцы сорвали три переброски резервов в районе Гряниковки и Масютовки и уничтожили миномётный расчёт, а также украинский склад боеприпасов около Берестового. Огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" были ликвидированы польская гаубица Сrab и 2С3 "Акация" в районе населённых пунктов Берестовое и Урочище Волчье.