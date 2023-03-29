ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2023, 06:17

ВС России ликвидировали четыре украинских ДРГ и пресекли переброску резервов

Группировка войск "Запад" уничтожила четыре украинских ДРГ на Купянском направлении

Российским военным удалось уничтожить четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны", — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, за сутки наши бойцы сорвали три переброски резервов в районе Гряниковки и Масютовки и уничтожили миномётный расчёт, а также украинский склад боеприпасов около Берестового. Огнём самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с применением высокоточных боеприпасов "Краснополь" были ликвидированы польская гаубица Сrab и 2С3 "Акация" в районе населённых пунктов Берестовое и Урочище Волчье.

ПВО России впервые перехватила американскую "умную" авиабомбу GLSDB на Украине
ПВО России впервые перехватила американскую "умную" авиабомбу GLSDB на Украине

Ранее Лайф рассказывал об успехах Российской армии на Краснолиманском направлении, где потери украинской стороны составили более ста военных благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр". Помимо живой силы также удалось поразить четыре боевые бронированные машины, три пикапа и одну самоходную гаубицу "Гвоздика".

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar