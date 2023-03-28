ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 марта 2023, 11:52
5269

ПВО России впервые перехватила американскую "умную" авиабомбу GLSDB на Украине

ПВО России впервые перехватила американский дальнобойный снаряд GLSDB на Украине

Российские средства ПВО впервые смогли перехватить управляемый реактивный снаряд GLSDB. Об этом сказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", — уточняется в заявлении.

Российские лётчики сбили украинский Су-24 в Харьковской области
Российские лётчики сбили украинский Су-24 в Харьковской области

Ранее Пентагон сообщил о включении в пакет помощи Киеву снарядов GLSDB дальностью порядка 150 километров. С их помощью ВСУ якобы смогут наносить удары по территории Крыма. При этом сенатор Сергей Цеков заявил, что полуостров хорошо защищён от западного оружия.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar