ПВО России впервые перехватила американскую "умную" авиабомбу GLSDB на Украине
ПВО России впервые перехватила американский дальнобойный снаряд GLSDB на Украине
Российские средства ПВО впервые смогли перехватить управляемый реактивный снаряд GLSDB. Об этом сказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", — уточняется в заявлении.
Ранее Пентагон сообщил о включении в пакет помощи Киеву снарядов GLSDB дальностью порядка 150 километров. С их помощью ВСУ якобы смогут наносить удары по территории Крыма. При этом сенатор Сергей Цеков заявил, что полуостров хорошо защищён от западного оружия.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ