ПВО России впервые перехватила американскую "умную" авиабомбу GLSDB на Украине

Российские средства ПВО впервые смогли перехватить управляемый реактивный снаряд GLSDB. Об этом сказал официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB", — уточняется в заявлении.