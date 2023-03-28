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Опубликовано 28 марта 2023, 11:48

ВСУ потеряли до 125 военных на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в ходе спецоперации за сутки было ликвидировано более 100 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника <...>. Уничтожено до 125 украинских военнослужащих", — уточнил Конашенков.

По данным военного ведомства, в этом районе ВСУ также потеряли четыре боевые бронированные машины, три пикапа и одну самоходную гаубицу "Гвоздика".

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Также ВС России улучшили позиции у Авдеевки, сообщил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что положение ВСУ "оценивается как совсем критическое".

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Ирина Фальке
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