Пушилин: ВС России улучшили позиции у Авдеевки, а ВСУ оказались в критической ситуации
Вооружённые силы Российской Федерации улучшили позиции на Авдеевском направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, отметив, что в то же время положение ВСУ оценивается как совсем критическое.
"Сейчас продолжается улучшение позиций, но опять же, согласно заявлениям боевиков, которые находятся в самой Авдеевке, их ситуация критичная", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Ранее Лайф писал, что российские военные ведут ожесточённые бои за Марьинку. Как уточнял врио главы ДНР Денис Пушилин, город будет освобождён после взятия под контроль небольшого участка в его западной части.
ТАСС / Андрей Рубцов