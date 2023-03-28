Пушилин: ВС России улучшили позиции у Авдеевки, а ВСУ оказались в критической ситуации

Вооружённые силы Российской Федерации улучшили позиции на Авдеевском направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, отметив, что в то же время положение ВСУ оценивается как совсем критическое.

"Сейчас продолжается улучшение позиций, но опять же, согласно заявлениям боевиков, которые находятся в самой Авдеевке, их ситуация критичная", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".