Российские силы ведут ожесточённые бои за Марьинку

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Марьинка будет освобождена после взятия под контроль небольшого участка в западной части города.

"Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточённые бои. В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы мы могли говорить, что Марьинка освобождена", — объяснил руководитель региона в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Пушилина, командование ВСУ продолжает "упираться и перебрасывать резервы". А вот Авдеевское направление он назвал одним из самых горячих сейчас. Российские силы добились определённых успехов на этом участке фронта, отметил он.