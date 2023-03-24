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Регион
Опубликовано 24 марта 2023, 17:44

Российские силы ведут ожесточённые бои за Марьинку

Пушилин заявил, что Марьинка будет освобождена после взятия небольшого участка

Обложка © Getty Images / Chris McGrath

Обложка © Getty Images / Chris McGrath

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Марьинка будет освобождена после взятия под контроль небольшого участка в западной части города.

"Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточённые бои. В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы мы могли говорить, что Марьинка освобождена", — объяснил руководитель региона в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Пушилина, командование ВСУ продолжает "упираться и перебрасывать резервы". А вот Авдеевское направление он назвал одним из самых горячих сейчас. Российские силы добились определённых успехов на этом участке фронта, отметил он.

Пушилин заявил, что российские силы "перемалывают" противника в Марьинке
Пушилин заявил, что российские силы "перемалывают" противника в Марьинке

Ранее сообщалось, что ВСУ нарастили военное присутствие вблизи Артёмовска (Бахмута), теперь там насчитывается более 80 тысяч украинских бойцов. Об этом рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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Андрей Бражников
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