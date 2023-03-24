Российские силы ведут ожесточённые бои за Марьинку
Пушилин заявил, что Марьинка будет освобождена после взятия небольшого участка
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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Марьинка будет освобождена после взятия под контроль небольшого участка в западной части города.
"Что касается Марьинского направления: продолжаются достаточно ожесточённые бои. В западной части остался небольшой участок самой Марьинки, чтобы мы могли говорить, что Марьинка освобождена", — объяснил руководитель региона в эфире телеканала "Россия-24".
По словам Пушилина, командование ВСУ продолжает "упираться и перебрасывать резервы". А вот Авдеевское направление он назвал одним из самых горячих сейчас. Российские силы добились определённых успехов на этом участке фронта, отметил он.
Ранее сообщалось, что ВСУ нарастили военное присутствие вблизи Артёмовска (Бахмута), теперь там насчитывается более 80 тысяч украинских бойцов. Об этом рассказал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.