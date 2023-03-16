Пушилин заявил, что российские силы "перемалывают" противника в Марьинке
Несмотря на переброску резервов украинской армии в Марьинку, на данном участке продолжается планомерное продвижение российских войск. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Противник делает всё возможное, чтобы затянуть время [освобождения Марьинки]. Уже порядка полутора месяцев там продолжаются ожесточённые бои, но при этом подразделения продвигаются и перемалывают огромное количество противника, резервы которого перебрасываются на постоянной основе", — сказал он.
Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки в Покровском районе Донецкой области идёт сложнее, чем ожидалось, однако есть определённое улучшение ситуации: российские военные продвигаются, несмотря на сопротивление подразделений ВСУ.
Vk.com / Минобороны России