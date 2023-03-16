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16 марта, 09:29

Пушилин заявил, что российские силы "перемалывают" противника в Марьинке

Несмотря на переброску резервов украинской армии в Марьинку, на данном участке продолжается планомерное продвижение российских войск. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Противник делает всё возможное, чтобы затянуть время [освобождения Марьинки]. Уже порядка полутора месяцев там продолжаются ожесточённые бои, но при этом подразделения продвигаются и перемалывают огромное количество противника, резервы которого перебрасываются на постоянной основе", — сказал он.

Пушилин заявил об освобождении Марьинки "в обозримом будущем"

Пушилин заявил об освобождении Марьинки "в обозримом будущем"

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки в Покровском районе Донецкой области идёт сложнее, чем ожидалось, однако есть определённое улучшение ситуации: российские военные продвигаются, несмотря на сопротивление подразделений ВСУ.

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Vk.com / Минобороны России

Оксана Попова
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