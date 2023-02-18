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Регион
Опубликовано 18 февраля 2023, 13:52
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Пушилин заявил об освобождении Марьинки "в обозримом будущем"

Врио главы ДНР Денис Пушилин в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции "Мы вместе" заявил журналистам о скором освобождении Марьинки. По его словам, обстановка в городе сложилась весьма непростая. Российским войскам приходится прорывать оборону противника, так как ВСУ на протяжении долгих лет превращали Марьинку в очень серьёзный укрепрайон. Тем не менее на западе населённого пункта уже сейчас есть улучшения позиций ВС РФ.

"Противник упирается, противник не собирается отступать. Но так или иначе Марьинка будет освобождена, и рассчитываем, что [будет освобождена] в обозримом будущем", — подчеркнул Пушилин.

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А ранее Пушилин заявил, что позиции российских войск в Артёмовске улучшаются. Однако говорить о том, что украинские войска оставляют район, по словам врио главы ДНР, пока не приходится.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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