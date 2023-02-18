Пушилин заявил об освобождении Марьинки "в обозримом будущем"

Врио главы ДНР Денис Пушилин в кулуарах семинара для региональных штабов волонтёров акции "Мы вместе" заявил журналистам о скором освобождении Марьинки. По его словам, обстановка в городе сложилась весьма непростая. Российским войскам приходится прорывать оборону противника, так как ВСУ на протяжении долгих лет превращали Марьинку в очень серьёзный укрепрайон. Тем не менее на западе населённого пункта уже сейчас есть улучшения позиций ВС РФ.