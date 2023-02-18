Военные РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Угледара и Пречистовки

Группировка российских войск "Восток" нанесла огневое поражение украинским бойцам вблизи Угледара и Пречистовки. Речь идёт о Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области", — отметил он.

Конашенков добавил, что на данных направлениях ВСУ потеряли до 50 солдат убитыми и ранеными. Кроме того, у противника уничтожены четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20. А вблизи Угледара ВС РФ поразили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины.