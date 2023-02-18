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Опубликовано 18 февраля 2023, 11:49

Военные РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Угледара и Пречистовки

Группировка российских войск "Восток" нанесла огневое поражение украинским бойцам вблизи Угледара и Пречистовки. Речь идёт о Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области", — отметил он.

Конашенков добавил, что на данных направлениях ВСУ потеряли до 50 солдат убитыми и ранеными. Кроме того, у противника уничтожены четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20. А вблизи Угледара ВС РФ поразили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины.

ВС РФ за сутки ликвидировали до 20 украинских бойцов на Херсонском направлении
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Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили до 150 бойцов ВСУ в ходе наступления на Донецком направлении. Кроме того, были уничтожены пять боевых бронированных машин и три автомобиля.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Осипов
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