Военные РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Угледара и Пречистовки
Группировка российских войск "Восток" нанесла огневое поражение украинским бойцам вблизи Угледара и Пречистовки. Речь идёт о Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Полтавка Запорожской области", — отметил он.
Конашенков добавил, что на данных направлениях ВСУ потеряли до 50 солдат убитыми и ранеными. Кроме того, у противника уничтожены четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20. А вблизи Угледара ВС РФ поразили склад боеприпасов 72-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины.
Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили до 150 бойцов ВСУ в ходе наступления на Донецком направлении. Кроме того, были уничтожены пять боевых бронированных машин и три автомобиля.
ТАСС / Станислав Красильников