Российские войска уничтожили до 150 бойцов ВСУ в ходе наступления на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинских войск. Так, за минувшие сутки на Донецком направлении противник лишился до 150 солдат ВСУ.

"При поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии продолжено наступление подразделений Южной группировки войск. За сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант отметил, что помимо живой силы были ликвидированы пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град" и самоходная гаубица "Гвоздика". Кроме того, в районах населённых пунктов Авдеевка и Красногоровка российским войскам удалось уничтожить три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.