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Опубликовано 18 февраля 2023, 11:42

Российские войска уничтожили до 150 бойцов ВСУ в ходе наступления на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях украинских войск. Так, за минувшие сутки на Донецком направлении противник лишился до 150 солдат ВСУ.

"При поддержке ударов штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии продолжено наступление подразделений Южной группировки войск. За сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант отметил, что помимо живой силы были ликвидированы пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Град" и самоходная гаубица "Гвоздика". Кроме того, в районах населённых пунктов Авдеевка и Красногоровка российским войскам удалось уничтожить три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР
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А ранее стало известно, что населённый пункт Гряниковка Харьковской области полностью освобождён силами ВС РФ на Купянском направлении.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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