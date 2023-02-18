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18 февраля, 11:27

МО РФ: Российские военные освободили населённый пункт Гряниковка под Харьковом

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине освободили населённый пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате наступления подразделений "Западной" группировки войск полностью освобождена Гряниковка Харьковской области", — сообщил он.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные взяли под контроль населённый пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова
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