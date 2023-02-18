МО РФ: Российские военные освободили населённый пункт Гряниковка под Харьковом
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине освободили населённый пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате наступления подразделений "Западной" группировки войск полностью освобождена Гряниковка Харьковской области", — сообщил он.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные взяли под контроль населённый пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
ТАСС / Сергей Мальгавко