МО РФ: Российские военные освободили населённый пункт Гряниковка под Харьковом

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине освободили населённый пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате наступления подразделений "Западной" группировки войск полностью освобождена Гряниковка Харьковской области", — сообщил он.