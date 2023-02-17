Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР
Пригожин: Бойцы РФ взяли под контроль населённый пункт Парасковиевка
Российские военные взяли под контроль населённый пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Населённый пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер". Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжёлые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!" — говорится в сообщении.
Этот населённый пункт находится к северу от Артёмовска.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ топливом и боеприпасами. Благодаря атаке удалось значительно сократить возможности производства в Незалежной взрывчатых веществ.
Vk.com / Минобороны России