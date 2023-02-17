Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР

Российские военные взяли под контроль населённый пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Населённый пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер". Несмотря на блокаду по боеприпасам, несмотря на тяжёлые потери и кровопролитные бои, парни полностью заняли всю территорию Парасковиевки. Спасибо им! Герои!" — говорится в сообщении.

Этот населённый пункт находится к северу от Артёмовска.