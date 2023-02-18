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Опубликовано 18 февраля 2023, 11:40

ВС РФ за сутки ликвидировали до 20 украинских бойцов на Херсонском направлении

За сутки на Херсонском направлении российские военные ликвидировали до 20 бойцов ВСУ в результате огневого поражения противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика", — указал он.

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Ранее Лайф сообщал о том, что российские военнослужащие уничтожили около 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.

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ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
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