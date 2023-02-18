Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 11:40

ВС РФ за сутки ликвидировали до 20 украинских бойцов на Херсонском направлении

За сутки на Херсонском направлении российские военные ликвидировали до 20 бойцов ВСУ в результате огневого поражения противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика", — указал он.

Губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области

Губернатор Старовойт показал последствия обстрела ВСУ деревни в Курской области

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военнослужащие уничтожили около 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Игорь Конашенков
  • Министерство Обороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров