ВС РФ за сутки ликвидировали до 20 украинских бойцов на Херсонском направлении

За сутки на Херсонском направлении российские военные ликвидировали до 20 бойцов ВСУ в результате огневого поражения противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы "Гвоздика", — указал он.