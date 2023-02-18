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Регион
Опубликовано 18 февраля 2023, 13:37
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Пушилин заявил, что позиции российских войск в Артёмовске улучшаются

Позиции российских военных в Артёмовске улучшаются, однако говорить о том, что ВСУ оставляет район, не приходится. Об этом журналистам в кулуарах семинара для региональных штабов волонтеров акции "Мы вместе" заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Артёмовск продолжают освобождать. <...> Сейчас в окрестностях у нас тоже есть уже информация об улучшении позиций, то есть освобождён населённый пункт Прасковьевка, что тоже позволяет приблизиться к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр, которая, по сути, единственная из пяти дорог, являющаяся сейчас путём снабжения противника", — отметил он.

При этом перекрытие дороги на Часов Яр может серьёзно приблизить освобождение Артёмовска. В самом же городе сейчас не фиксируются оставления позиций бойцами ВСУ, равно как и отвод украинских войск.

Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР
Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР

Как ранее сообщал Лайф, российские военные освободили населённый пункт Гряниковка в Харьковской области.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
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