Пушилин: Войска России продвигаются в Марьинке, несмотря на сопротивление ВСУ

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки в Покровском районе Донецкой области идёт сложнее, чем ожидалось, однако есть определённое улучшение ситуации: российские военные продвигаются, несмотря на сопротивление подразделений ВСУ.

"Видим улучшения, видим, что продвигаются наши подразделения. При этом, конечно же, [там] такое упорство противника с учётом перебрасываемых резервов затянуло ожидание. Мы рассчитывали, что Марьинку удастся освободить гораздо раньше", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".