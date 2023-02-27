Пушилин: Войска России продвигаются в Марьинке, несмотря на сопротивление ВСУ
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Марьинки в Покровском районе Донецкой области идёт сложнее, чем ожидалось, однако есть определённое улучшение ситуации: российские военные продвигаются, несмотря на сопротивление подразделений ВСУ.
"Видим улучшения, видим, что продвигаются наши подразделения. При этом, конечно же, [там] такое упорство противника с учётом перебрасываемых резервов затянуло ожидание. Мы рассчитывали, что Марьинку удастся освободить гораздо раньше", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее врио ДНР Денис Пушилин назвал три глобальные стратегические задачи для освобождения республики. Он рассказал, что для этого необходимо взломать самую серьёзную линию обороны на Авдеевском направлении, уничтожить оборонительный узел противника на Артёмовском направлении и разбить оборону ВСУ в Славянско-Краматорском районе.
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