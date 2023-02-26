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Регион
Опубликовано 26 февраля 2023, 06:39
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Пушилин назвал три глобальные стратегические задачи для освобождения ДНР

Пушилин перечислил глобальные стратегические задачи по освобождению ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин перечислил глобальные стратегические задачи по освобождению республики.

"Нужно взломать самую серьёзную линию обороны на Авдеевском направлении, чтобы уменьшить количество обстрелов Донецка, уничтожить оборонительный узел противника на Артёмовском участке фронта", — рассказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, необходимо разбить оборону украинской армии в Славянско-Краматорском районе. При этом Пушилин отметил, что из-за западных поставок Киеву дальнобойного вооружения приходится отодвигать ВСУ существенно дальше от конституционных границ республики.

Пушилин: В ДНР нет приоритетных населённых пунктов, все необходимо освободить
Пушилин: В ДНР нет приоритетных населённых пунктов, все необходимо освободить

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об отсутствии признаков того, что украинские власти начали "спасать потрёпанные подразделения" и выводить своих военных из Артёмовска.

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ТАСС / Николай Тришин

Николь Вербер
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