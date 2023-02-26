Пушилин назвал три глобальные стратегические задачи для освобождения ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин перечислил глобальные стратегические задачи по освобождению республики.

"Нужно взломать самую серьёзную линию обороны на Авдеевском направлении, чтобы уменьшить количество обстрелов Донецка, уничтожить оборонительный узел противника на Артёмовском участке фронта", — рассказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, необходимо разбить оборону украинской армии в Славянско-Краматорском районе. При этом Пушилин отметил, что из-за западных поставок Киеву дальнобойного вооружения приходится отодвигать ВСУ существенно дальше от конституционных границ республики.