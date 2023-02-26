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26 февраля, 05:06

В ДНР не увидели признаков выхода ВСУ из Артёмовска

Пушилин: Пока нет признаков вывода Киевом боевиков из Артёмовска

Пока нет признаков, что власти Украины начали вывод своих подразделений из Артёмовска. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.


"На текущий момент признаков того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрёпанные подразделения, пока нет", — сказал он в интервью ТАСС.

Пушилин напомнил слова лидера Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ не собираются удерживать Артёмовск "любой ценой", а только до "разумных пределов". Врио главы ДНР отметил, что под "разумностью" противник может иметь в виду что угодно, включая принесение в жертву последнего украинца.

ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске

ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске

Напомним, согласно сообщению основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, накануне российские военные освободили населённый пункт Ягодное под Артёмовском.

Обложка ©

ТАСС / Evgeniy Maloletka

Анатолий Симоненко
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