Российские военные освободили село под Артёмовском
Пригожин: Российские военные освободили село Ягодное на севере Артёмовска
Российские военные освободили населённый пункт Ягодное и полностью взяли его под свой контроль. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявление которого приводит его пресс-служба.
Российские военные освободили населённый пункт Ягодное. Фото © Telegram / Пресс-служба Пригожина
"В 19 часов 25 февраля штурмовые отряды полностью овладели населённым пунктом Ягодное на севере Бахмута (город Артёмовск. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.
А накануне, 24 февраля, Пригожин сообщил, что российские военные освободили населённый пункт Берховка. Отметим, что данное село находится в семи километрах севернее города Артёмовска, недалеко от Парасковиевки.
ТАСС / Андрей Рубцов