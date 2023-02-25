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25 февраля, 16:51

Российские военные освободили село под Артёмовском

Пригожин: Российские военные освободили село Ягодное на севере Артёмовска

Российские военные освободили населённый пункт Ягодное и полностью взяли его под свой контроль. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявление которого приводит его пресс-служба.

Российские военные освободили населённый пункт Ягодное. Фото © Telegram / Пресс-служба Пригожина

Российские военные освободили населённый пункт Ягодное. Фото © Telegram / Пресс-служба Пригожина

"В 19 часов 25 февраля штурмовые отряды полностью овладели населённым пунктом Ягодное на севере Бахмута (город Артёмовск. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

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А накануне, 24 февраля, Пригожин сообщил, что российские военные освободили населённый пункт Берховка. Отметим, что данное село находится в семи километрах севернее города Артёмовска, недалеко от Парасковиевки.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Наталья Исакова
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