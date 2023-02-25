Российские военные освободили село под Артёмовском

Российские военные освободили населённый пункт Ягодное и полностью взяли его под свой контроль. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявление которого приводит его пресс-служба.

Российские военные освободили населённый пункт Ягодное. Фото © Telegram / Пресс-служба Пригожина

"В 19 часов 25 февраля штурмовые отряды полностью овладели населённым пунктом Ягодное на севере Бахмута (город Артёмовск. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.