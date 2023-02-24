"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 06:22

Российские военные освободили село в семи километрах от Артёмовска

Пригожин: Российские военные освободили село Берховка под Артёмовском

Российские военные освободили населённый пункт Берховка и полностью взяли под свой контроль. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявление которого приводит его пресс-служба.

"Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку", — говорится в сообщении.

Отметим, что село находится в семи километрах севернее города Артёмовска, недалеко от Парасковиевки.

Российские военные взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

Российские военные взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

Напомним, что 17 февраля стало известно об освобождении населённого пункта Парасковиевка в Донецкой Народной Республике.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров