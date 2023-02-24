Российские военные освободили село в семи километрах от Артёмовска
Пригожин: Российские военные освободили село Берховка под Артёмовском
Российские военные освободили населённый пункт Берховка и полностью взяли под свой контроль. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявление которого приводит его пресс-служба.
"Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку", — говорится в сообщении.
Отметим, что село находится в семи километрах севернее города Артёмовска, недалеко от Парасковиевки.
Напомним, что 17 февраля стало известно об освобождении населённого пункта Парасковиевка в Донецкой Народной Республике.
ТАСС / Андрей Рубцов