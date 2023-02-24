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Опубликовано 24 февраля 2023, 06:22

Российские военные освободили село в семи километрах от Артёмовска

Пригожин: Российские военные освободили село Берховка под Артёмовском

Российские военные освободили населённый пункт Берховка и полностью взяли под свой контроль. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявление которого приводит его пресс-служба.

"Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку", — говорится в сообщении.

Отметим, что село находится в семи километрах севернее города Артёмовска, недалеко от Парасковиевки.

Российские военные взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР
Российские военные взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

Напомним, что 17 февраля стало известно об освобождении населённого пункта Парасковиевка в Донецкой Народной Республике.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин
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