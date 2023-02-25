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Опубликовано 25 февраля 2023, 11:19

ВС РФ ликвидировали свыше 90 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российская группировка войск "Восток" за сутки ликвидировала свыше 90 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, на этих участках были уничтожены три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", — отметил Конашенков.

Он добавил, что в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами противника.

ВСУ потеряли до 60 бойцов за сутки на Купянском направлении
ВСУ потеряли до 60 бойцов за сутки на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что ВС РФ за сутки ликвидировали более 120 украинских военных на Донецком направлении. Кроме того, российские бойцы уничтожили три боевые бронированные машины противника.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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