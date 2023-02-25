ВС РФ ликвидировали свыше 90 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российская группировка войск "Восток" за сутки ликвидировала свыше 90 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, на этих участках были уничтожены три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", — отметил Конашенков.

Он добавил, что в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами противника.