"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 февраля, 11:10

Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Армия России за минувшие сутки уничтожила до 60 бойцов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих", — заявил Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили три пикапа, американскую артиллерийскую систему М777 и польскую самоходную установку Krab.

Госпогранслужба Украины расширит заминированную полосу у границ с РФ и Белоруссией

Госпогранслужба Украины расширит заминированную полосу у границ с РФ и Белоруссией

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Южно-Донецком направлении.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Министерство Обороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров