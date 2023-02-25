Армия России за минувшие сутки уничтожила до 60 бойцов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих", — заявил Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили три пикапа, американскую артиллерийскую систему М777 и польскую самоходную установку Krab.