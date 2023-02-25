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Опубликовано 25 февраля 2023, 11:10

ВСУ потеряли до 60 бойцов за сутки на Купянском направлении

Армия России за минувшие сутки уничтожила до 60 бойцов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих", — заявил Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили три пикапа, американскую артиллерийскую систему М777 и польскую самоходную установку Krab.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ за сутки потеряли более 80 военнослужащих на Южно-Донецком направлении.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин
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