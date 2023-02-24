ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении свыше 80 военных, гаубицу М777 и САУ Krab

Свыше 80 украинских военных было ликвидировано на Южно-Донецком направлении за прошедшие сутки. Такие данные озвучил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Среди других потерь ВСУ на данном направлении Конашенков перечислил две боевые машины пехоты, три пикапа, четыре боевые машины РСЗО "Ураган", один танк, одну гаубицу Д-20, американскую артиллерийскую систему М777, польскую самоходную установку Krab, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, в районе населённых пунктов Раздольное, Богатырь (ДНР) и Малиновка (Запорожская область) удалось разгромить четыре склада боеприпасов противника, добавил генерал-лейтенант.