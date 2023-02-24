В Днепропетровской области российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
За минувшие сутки российские войска ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом рассказал представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, <...> а также в районе населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.
Также на Херсонском направлении в ходе боёв украинские войска лишились боевой машины РСЗО "Град", гаубицы "Мста-Б" и трёх гаубиц Д-30, добавил Конашенков.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские военные освободили населённый пункт Берховка. Отметим, что данное село находится в семи километрах севернее города Артёмовска, недалеко от Парасковиевки.
VK / Минобороны России