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24 февраля, 11:04

В Днепропетровской области российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ

За минувшие сутки российские войска ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом рассказал представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, <...> а также в районе населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Также на Херсонском направлении в ходе боёв украинские войска лишились боевой машины РСЗО "Град", гаубицы "Мста-Б" и трёх гаубиц Д-30, добавил Конашенков.

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Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские военные освободили населённый пункт Берховка. Отметим, что данное село находится в семи километрах севернее города Артёмовска, недалеко от Парасковиевки.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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