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23 февраля, 21:34

"По-другому быть не может": Французский телеканал узнал об уверенности жителей Донецка в победе России

Жители Донецка в эфире France 3 выразили уверенность в победе России

Французский репортёр Люк Лакруа в эфире France 3 признал, что население Донецка безоговорочно поддерживает курс Москвы. В своём репортаже для телеканала корреспондент опросил местных жителей и выяснил, что они твёрдо верят в скорую победу России.

"Конечно! По-другому и быть не может"; "Это наши. Это от нас", — заявили опрошенные Лакруа.

Жители Донбасса считают "своими" именно россиян и говорят о том, что у Донбасса и не могло быть другого выбора, кроме как стать частью России, говорится в материале. В нём Лакруа также рассказал, что ВСУ обстреливают Донецк, и показал последствия таких ударов по гражданским объектам.

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Ранее Лайф писал, что в Донецке бригада скорой помощи попала под обстрел со стороны ВСУ, погибло три человека. Жертвами стали водитель и два врача.

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Арина Родионова
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