Французский репортёр Люк Лакруа в эфире France 3 признал, что население Донецка безоговорочно поддерживает курс Москвы. В своём репортаже для телеканала корреспондент опросил местных жителей и выяснил, что они твёрдо верят в скорую победу России.

"Конечно! По-другому и быть не может"; "Это наши. Это от нас", — заявили опрошенные Лакруа.

Жители Донбасса считают "своими" именно россиян и говорят о том, что у Донбасса и не могло быть другого выбора, кроме как стать частью России, говорится в материале. В нём Лакруа также рассказал, что ВСУ обстреливают Донецк, и показал последствия таких ударов по гражданским объектам.