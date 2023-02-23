Во Франции предупредили о появлении "второй Украины"
Экс-евродепутат Филиппо предупредил о намерении США превратить Тайвань во "вторую Украину"
Решение США увеличить численность военного контингента на Тайване говорит о желании Вашингтона развязать новый конфликт по украинскому сценарию. Об этом заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
"Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной", — написал политик в "Твиттере".
По мнению Филиппо, центром концепции НАТО-2030 становится мировая война против России и Китая. Бывший парламентарий считает, что Франция должна как можно скорее покинуть Североатлантический альянс, чтобы успеть выбраться "из этой трясины".
Ранее глава МИД КНР Цинь Ган призвал прекратить распространять заявления в духе "сегодня — Украина, завтра — Тайвань". Он заявил, что Пекин планирует совместно с международным сообществом работать для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности.
Напомним, что ситуация на Тайване обострилась в августе прошлого года после визита туда Нэнси Пелоси, занимавшей в то время пост спикера палаты представителей Конгресса США. В Пекине расценили эту поездку как поддержку тайваньского сепаратизма. Преемник Пелоси на посту спикера Кевин Маккарти заявил, что также может отправиться на Тайвань без учёта мнения КНР.
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