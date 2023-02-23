Во Франции предупредили о появлении "второй Украины"

Решение США увеличить численность военного контингента на Тайване говорит о желании Вашингтона развязать новый конфликт по украинскому сценарию. Об этом заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной", — написал политик в "Твиттере".

По мнению Филиппо, центром концепции НАТО-2030 становится мировая война против России и Китая. Бывший парламентарий считает, что Франция должна как можно скорее покинуть Североатлантический альянс, чтобы успеть выбраться "из этой трясины".

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган призвал прекратить распространять заявления в духе "сегодня — Украина, завтра — Тайвань". Он заявил, что Пекин планирует совместно с международным сообществом работать для продвижения диалога и консультаций, устранения озабоченностей всех сторон и достижения общей безопасности.