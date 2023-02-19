В Пекине озвучили следующую цель НАТО после Украины

Вслед за Украиной НАТО во главе с Вашингтоном собирается развязать вооружённый конфликт на Тайване, на это намекнул генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет китайская газета Global Times.

"Почти год прошёл с начала российско-украинского конфликта. НАТО во главе с США всё вовлечено в кризис, который само же и начало. Тем не менее альянс уже задумал ещё один, на Тайване", — говорится в материале.

Автор статьи назвал НАТО "устаревшей организацией времён холодной войны", которая не может обходиться без вооружённых столкновений. В связи с этим сценарий с повышением тревожности в Азиатском регионе вполне себе реалистичен. Тем более американские власти заинтересованы, чтобы альянс расширял своё представительство по всему миру. При этом интересы США не совпадают со стремлениями всех стран – членов НАТО, поскольку некоторые из них придерживаются другого мнения по поводу украинского конфликта и Китая или больше не доверяют Вашингтону после недавних новостей о его причастности к диверсии на "Северных потоках".