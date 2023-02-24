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Опубликовано 24 февраля 2023, 11:08

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 240 военных

ВСУ за минувшие сутки потеряли на Донецком направлении как живую силу, так и военную технику. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих", — сказал он.

Вместе с тем украинские войска потеряли на том же направлении два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44, а также одну артиллерийскую систему М777 американского производства. А ещё в районе Авдеевки в ДНР наши военнослужащие уничтожили командный пункт и склад с боеприпасами противника.

Российские войска уничтожили до 105 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска уничтожили до 105 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Ранее в Днепропетровской области российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Вместе с тем армия Украины потеряла более 40 бойцов.

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ТАСС / Станислав Красильников

Евгения Колесникова
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