Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 240 военных

ВСУ за минувшие сутки потеряли на Донецком направлении как живую силу, так и военную технику. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника по всей линии боевого соприкосновения. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 240 украинских военнослужащих", — сказал он.

Вместе с тем украинские войска потеряли на том же направлении два танка, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, противотанковую пушку Д-44, а также одну артиллерийскую систему М777 американского производства. А ещё в районе Авдеевки в ДНР наши военнослужащие уничтожили командный пункт и склад с боеприпасами противника.