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Опубликовано 23 февраля 2023, 11:56

Российские войска уничтожили до 105 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

До 105 украинских военных было уничтожено на Южно-Донецком направлении за прошедшие сутки. Такие данные озвучил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 105 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Среди других потерь ВСУ на данном направлении Конашенков перечислил две боевые машины пехоты, один танк, три бронированных автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

МО России: ВСУ потеряли до 55 бойцов и гаубицу Д-20 на Купянском направлении
МО России: ВСУ потеряли до 55 бойцов и гаубицу Д-20 на Купянском направлении

А ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили свыше 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Как рассказал Конашенков, рядом с Андреевкой в ДНР также удалось ликвидировать склад боеприпасов войск противника.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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