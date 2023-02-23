Российские войска уничтожили до 105 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

До 105 украинских военных было уничтожено на Южно-Донецком направлении за прошедшие сутки. Такие данные озвучил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 105 военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Среди других потерь ВСУ на данном направлении Конашенков перечислил две боевые машины пехоты, один танк, три бронированных автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.